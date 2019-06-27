4 يوليو.. موعد طرح ألبوم صابر الرباعي الجديد

انتهي الفنان صابر الرباعي، من تسجيل جميع اغاني ألبومه الجديد، الذي يكون من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث يستعد لطرحه رسميا يوم 4 من شهر يوليو المقبل.





وتعاون الرباعي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، حيث يضم الألبوم أغاني باللهجة المصرية منهم أغنية بعنوان"أبشر"، وأغنية "كتاب المجروحين".



