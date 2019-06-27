ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

4 يوليو.. موعد طرح ألبوم صابر الرباعي الجديد

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:54 م
4 يوليو.. موعد طرح ألبوم صابر الرباعي الجديد
Advertisements
طباعة
نور طلعت
 
Advertisements

انتهي الفنان صابر الرباعي، من تسجيل جميع اغاني ألبومه الجديد، الذي يكون من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث يستعد لطرحه رسميا يوم 4 من شهر يوليو المقبل.


وتعاون الرباعي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، حيث يضم الألبوم أغاني باللهجة المصرية منهم أغنية بعنوان"أبشر"، وأغنية "كتاب المجروحين".


جدير بالذكر أن صابر، طرح مؤخرا أغنية جديدة من الألبوم تحمل عنوان"باي باي" وذلك عبر تطبيق"ديزر".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي