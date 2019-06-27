4 يوليو.. موعد طرح ألبوم صابر الرباعي الجديد
الخميس 27/يونيو/2019 - 12:54 م
نور طلعت
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انتهي الفنان صابر الرباعي، من تسجيل جميع اغاني ألبومه الجديد، الذي يكون من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث يستعد لطرحه رسميا يوم 4 من شهر يوليو المقبل.
وتعاون الرباعي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، حيث يضم الألبوم أغاني باللهجة المصرية منهم أغنية بعنوان"أبشر"، وأغنية "كتاب المجروحين".
جدير بالذكر أن صابر، طرح مؤخرا أغنية جديدة من الألبوم تحمل عنوان"باي باي" وذلك عبر تطبيق"ديزر".
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