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الجزائر والسنغال في موقعة "ضرب نار" بأمم إفريقيا 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:34 ص
الجزائر والسنغال في موقعة ضرب نار بأمم إفريقيا 2019
رياض محرز
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف ملعب الدفاع الجوي في الساعة السابعة مساء اليوم قمة نارية بين الجزائر والسنغال في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2019.

 

 

وتعد مباراة اليوم قمة مبكرة في أمم إفريقيا بين الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه مدربا الفريقين في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كينيا وتنزانيا.

 

 

وتحسم مباراة الجزائر والسنغال المتصدر في المجموعة وملاحقه، وهو عامل مهم سيكون له تأثير على مصير المنتخبين في "كان 2019" إذ أن نتيجتها قد تحسم المكان الذي يلعب فيه الفائز والخاسر وكذلك يحدد هوية منافس كل منهما في ثمن النهائي.

 

ويعتمد منتخب الجزائر على نجومه رياض محرز وبغداد بونجاح وسفيان فيجولي بينما تتسلح السنغال بساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي وكيتا بالدي نجم إنتر ميلان الإيطالي.

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