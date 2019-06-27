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أصالة تهنئ المنتخب المصري بفوزه على الكونجو (صورة)

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:30 ص
أصالة تهنئ المنتخب المصري بفوزه على الكونجو (صورة)
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الفجر الفني
 
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هنأت الفنانة السورية أصالة، المنتخب المصري لكرة القدم، بفوزه على منتخب الكونجو، بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مبارايات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 


وكتبت "أصالة" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "الله يحفظ كلّ واحد فيكم من كلّ أرض منّ بلادنا الغاليه ، وألف مبروك للحبيبه الغاليه مصر الفوز، والله يكون معكم ونستمتع فيكم ، وصلاح ينوّر البطولة متلّ عادته البطل".
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