سيدة بوروندي الأولى تزور وزارة التضامن

استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سيدة بوروندى الأولى "دينيس نكومى نكورونزيزا"، والتى تزور مصر حاليا فى زيارتها الاولى والتى تستمر عدة أيام يرافقها وفد رفيع المستوى.





أكدت الوزيرة على عمق العلاقة بين الدولتين وسبل دعم التعاون المشترك فى مجالات الحماية الاجتماعية والطفولة والمراة حيث تم خلال اللقاء تقديم عرضا توضيحيا حول الجهود المبذولة فى مجالات دعم وتمكين المراة المصرية، تضمن العرض محاور تمكين المرأة اقتصاديا وفكريا واجتماعيا وسياسيا ففى إطار الجانب الإقتصادي أشار التقديم التوضيحى إلى إهتمام الدولة المتزايد بتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤكدة على انه نحو تحقيق الشمول المالى ارتفعت نسب السيدات ممن يمتلكن حسابات بنكية الى 27%عام 2017 مقارنة ب 9% فقط عام 2014.





كما تطرق العرض إلى برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة والذى تنفذه الوزارة منذ عام 2015،وقد بلغ عدد المستفيدات منه 2 مليون و735 الف سيدة من خلال دعم سنوى باجمالى 14 مليار و705 مليون جنية وبرنامج مودة و2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل وبرنامج الالف يوم الاولى من حياة الطفل، كذلك تم تناول مراكز رعاية وحماية المراة المعنفة من خلال 8 مراكز تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية والاستشارات القانونية وأهم القوانين التى أصدرتها الدولة المصرية فى اطار حماية المراة خاصة المراة المعاقة.





وقد تضمنت الزيارة جولة قامت بها سيدة بوروندى الاولى والوفد المرافق لها تصاحبها وزيرة التضامن الاجتماعى داخل "دار فتيات العجوزة" التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، حيث أبدت سيادتها اهتمامها بدور الايتام وبرامج الحماية والرعايه للوزارة، حيث اطلعت علي التجربة المصرية واحدث آليات البرنامج للتصدى لتلك الظاهرة كما تفقدت سيادتها والوفد المرافق لها ورش الاشغال اليدوية وورشة تنمية المهارات والمسرح والعيادة والمكتبة وغرفة التلفزيون وحضور احدى العروض الفنية للبنات، بالأضافة إلى زيارة الوحدة المتنقلة والمعنية بالتعامل مع الاطفال فى الشارع ومحاولة جذبهم للالتحاق بدور الرعاية الاجتماعية.



