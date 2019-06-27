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القبض على رجلين اثنين لتورطهم في مقتل سياسي من حزب ميركل

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:19 ص
القبض على رجلين اثنين لتورطهم في مقتل سياسي من حزب ميركل
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ترجمة منار طارق
 
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أعلنت السلطات الألمانية، أنها ألقت القبض على رجلين لصلتهم بمقتل سياسي من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، أحدهما متهم ببيع السلاح الذي استخدمه المشتبه به الرئيسي.

تم اطلاق النار على والتر لوبكي، الذي قاد الإدارة الإقليمية لكاسل في وسط ألمانيا، في منزله يوم 2 يونيو. وقد قُبض على ستيفان إرنست، البالغ من العمر 45 عامًا، ومواجهته بسلسلة من الاتهامات بارتكاب جرائم عنيفة ضد المهاجرين، فيما بعد.

وقال مسؤولون يوم الأربعاء ان إرنست اعترف بتنفيذ عملية القتل، ويقول إنه كان بمفرده. وقد صرح ممثلو الادعاء الاتحاديون اليوم الخميس انهم اعتقلوا ألمانيين آخرين، أحدهما متهم ببيع السلاح والآخر لجعل إرنست علي اتصال مع البائع.
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المزيد عن: مقتل سياسي حزب ميركل السلطات الألمانية
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