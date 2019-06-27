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"حميدتي": الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع والمجلس العسكري السوداني

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:55 ص
حميدتي: الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع والمجلس العسكري السوداني
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن مقاطعة قطر من أول مرة، وعدم استقبالهم (القطريين) هو خطأ، وأنه من المفروض استقبالهم وقبولهم كالآخرين.

وكشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في مقابلة صحفية عن سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري، قائلًا: " قطر، نحن أيضا نعترف أنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه".

وأكد أن قناة "الجزيرة" موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعا. وواصل: "لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع".

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، كان قد نفى صحة أخبار تناولتها وسائل إعلام محلية وعالمية حول رفض السودان لاستقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح في بيانه: "إذ ينفي المجلس هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وأن هذا الخبر عار من الصحة تماما".

وكان الجيش السوداني، في 11 أبريل الجاري، قد عزل عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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