انفجار عبوة ناسفة قرب وزارة الاتصالات في دمشق

انفجرت عبوة ناسفة، صباح اليوم الخميس، في منطقة المزة غربي العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية، بأن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت قرب مبنى وزارة الاتصالات غربي العاصمة.

وقال سكان محليون في المنطقة، إن "ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، أصيبوا في الانفجار".

وتوجهت سيارة إسعاف إلى المنطقة مع انتشار لقوات الأمن السورية.

ويبعد مكان الانفجار عشرات الأمتار عن مقر الأمن الوطني.