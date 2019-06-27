مليشيا الحوثي تقصف مستشفى في الحديدة بقذائف مدفعية
استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، فجر الخميس، مستشفى 22 مايو الحكومي في مدينة الحديدة غربي اليمن، ما تسيب باندلاع حريق هائل، وفق شهود عيان.
وقال مصدر إن المليشيا
استهدفت بقذائف المدفعية مستشفى 22 مايو، الواقع في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.
وأسفر القصف عن
اندلاع حريق هائل في الطابقين الثاني والثالث بالمستشفى، التهم كافة محتوياته.
واعتبرت المقاومة
الوطنية اليمنية القصف الحوثي تصعيدا غير مسبوق، ويؤكد إصرار المليشيا المدعومة من
إيران على نسف اتفاق السويد.
من جانبه، أدان
وزير الإعلام اليمني معمر الارياني الحادثة، وطالب على حسابه في تويتر الأمم المتحدة
والمبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث ورئيس فريق الرقابة الدولية الجنرال مايكل لوليسجارد،
بإدانة هذه الجريمة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية ضمن خروقاتها اليومية لوقف
إطلاق النار والتنصل من تنفيذ اتفاق السويد.
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