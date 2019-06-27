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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 27 يونيو 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:40 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 27 يونيو 2019
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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس 27-6-2019، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، كما تراوحت البطاطس بين 3 و4 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بينما سجلت الفاصوليا بين 5 و9 جنيهًا.

وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة استقر سعر الليمون البلدي متراوحا ما بين 20 و30 جنيهًا، وسجلت الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، وسجل الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، 
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