أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 27 يونيو 2019

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس 27-6-2019، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، كما تراوحت البطاطس بين 3 و4 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بينما سجلت الفاصوليا بين 5 و9 جنيهًا.





وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.



