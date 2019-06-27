سياسي يمني: لا بد من توثيق جرائم حزب الإصلاح في تعز
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:34 ص
وكالات
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قال الكاتب والمحلل
السياسي، هاني مسهور، إن مجزرة ٢٣ مارس ٢٠١٩ التي ارتكبتها مليشيات حزب الاصلاح الارهابي
في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، مطلوب توثيقها والتعامل معها كجرائم حرب وتقديم المتورطين
في الانتهاكات الوحشية لمحاكمات دولية.
ودعا مسهور إلى
ضرورة نزع كافة انواع الاسلحة من مليشيات الحشد الشعبي الإصلاحي.
وتابع: أظهرت بشاعة
مجزرة تعز حالة التشظي في شمال اليمن وحجم الانقسامات التي ستؤدي لحروب مستدامة في
هنك.
وختم: الدعوة لحوار
بين الشماليين في ظل العصبية المذهبية والقبلية ليس له معنى في الوقت الحالي.
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