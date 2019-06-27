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سكارليت جوهانسن تظهر في لقطات جديدة من تصوير فيلم Black Widow

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:30 ص
سكارليت جوهانسن تظهر في لقطات جديدة من تصوير فيلم Black Widow
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أحمد جمال أحمد
 
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تطبيقا لخطتها لتمكين البطولات النسائية بالمستقبل، تستعد شركة marvel لطرح فيلم بطولة مطلقة يجسد تاريخ شخصية واحدة من أبطال marvel الخارقون، وهي  Black Widow.

 

وجسدت هذه الشخصية على مدار 10 سنوات النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن، حيث ظهرت في أفلام مثل أيرون مان، وكابتن أمريكا، و avengers.

 

والتقطت عدسات المصورين لقطات جديدة لسكارليت من موقع تصوير الفيلم بأحد غابات كاليفورنيا، حيث ظهرت سكارليت بماكياج العميلة الروسية ناتاشا رومانوف.

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