قصر ثقافة الرديسية بأسوان ينظم محاضرة "دور المرأة في المجتمع"





وأشارت إلى أهمية المرأة في المجتمع فهي تساهم في بناء المجتمع وتطوره ونموه من خلال المهام والأدوار المختلفة التي تؤديها في خدمته، ولا يمكن أن تستمر الحياة الاجتماعية وتتطور وتزدهر بدون وجود المرأة، ولا يمكن للرجل أن ينكر دور المرأة المكمّل والأساسي في حياته وبيته وفي المجتمع بشكل عام.



وعقد بيت ثقافة نجع الفرس، بغرب أسوان، محاضرة عن "كيفية التصوير السينمائى" ألقاها عمرو عشرى، أشار إلى أن عملية التصوير السينمائي عبارة عن كيفية تجميع العناصر البصرية داخل الكادر وإضاءتها وتسجيلها على شريط الفيلم، والمصور السينمائي هو الشخص المسؤول عن هذه العملية، وعادة ما يطلق عليه "مدير التصوير وظيفته هي ترجمة رؤية المخرج على الشاشة بناء على مناقشاتهما معا، وهو يلعب دورا حيويا للغاية في موقع التصوير من خلال مسؤوليته عن الإضاءة، وتكوين الصورة أثناء عملية التصوير كما أنه يتحكم بدرجة كبيرة فى تصميم الصورة المرئية النهائية للفيلم.



ونفذت مكتبة درة النيل محاضرة "بر الوالدين" ألقاها خالد حسن،



وأشار إلى أن بر الوالدين من أهم الواجبات والفرائض، وقد أمر الله بذلك فى كتابه الكريم فى آيات كثيرة، فبرهما فى الحياة الإحسان إليهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين، والسمع والطاعة لهما فى المعروف وخفض الجناح لهما وعدم رفع الصوت عليهما، والدفاع عنهما فى كل شئ يضرهما إلى غير هذا من وجوه الخير.



أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث نظم قصر ثقافة الرديسية محاضرة "دور المرأة في المجتمع" ألقاتها إيمان يوسف.