لاعب الزمالك الأسبق ينتقل إلى المنيا لمدة عامين
الخميس 27/يونيو/2019 - 07:47 ص
سالم خليل
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نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر من التعاقد مع اللاعب صالح موسي لاعب نادي الزمالك الأسبق، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الجديد للممتاز ب 2019\2020 .
وعلم "الفجر الرياضي" بأن اللاعب قد وقع للفريق المنياوي لمده عامين ابتداءا من الموسم الكروي الجديد تحت قياده المدير الفني سمير كمونة.
وسبق للاعب الإنضمام في الموسم الماضي لفريق منتخب السويس، كما لعب لأكثر من فريق بالدوري الممتاز، والقسم الثاني.
وسبق للفريق المنياوي التعاقد مع كل من شعبان عبد الحميد ومصطفى عبد الفتاح واحمد كاستيلا وبدوي عاشور وأحمد رجب وعلي دياب ومحمد ثروت وعباس مصطفي.
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