لاعب الزمالك الأسبق ينتقل إلى المنيا لمدة عامين

نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر من التعاقد مع اللاعب صالح موسي لاعب نادي الزمالك الأسبق، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الجديد للممتاز ب 2019\2020 .



