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"زكي": توافر المعلومات سبب الوصول السريع لمنفذي الهجوم على كمين العريش

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:34 ص
زكي: توافر المعلومات سبب الوصول السريع لمنفذي الهجوم على كمين العريش
اللواء محمد زكي
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المواطنين يجب أن يقدموا أي معلومات جديدة لديهم لأجهزة الأمن، ويكون على ثقة أنها مهمة جدا وسوف تساعد على مواجهة الإرهاب.

وأضاف "زكي"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن توافر المعلومات سبب الوصول السريع لمنفذي الهجوم على كمين العريش.

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن توقيت عملية الهجوم على كمين بالعريش هو اقتراب احتفالات ثورة 30 يونيو، وأيضا إقامة كأس الأمم الأفريقية، وهم يسعون أيضا لإحباط مخططات التنمية في الدولة.
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