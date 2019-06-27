"زكي": توافر المعلومات سبب الوصول السريع لمنفذي الهجوم على كمين العريش
الخميس 27/يونيو/2019 - 06:34 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المواطنين يجب أن يقدموا أي معلومات جديدة لديهم لأجهزة الأمن، ويكون على ثقة أنها مهمة جدا وسوف تساعد على مواجهة الإرهاب.
وأضاف "زكي"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن توافر المعلومات سبب الوصول السريع لمنفذي الهجوم على كمين العريش.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن توقيت عملية الهجوم على كمين بالعريش هو اقتراب احتفالات ثورة 30 يونيو، وأيضا إقامة كأس الأمم الأفريقية، وهم يسعون أيضا لإحباط مخططات التنمية في الدولة.
وأضاف "زكي"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن توافر المعلومات سبب الوصول السريع لمنفذي الهجوم على كمين العريش.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن توقيت عملية الهجوم على كمين بالعريش هو اقتراب احتفالات ثورة 30 يونيو، وأيضا إقامة كأس الأمم الأفريقية، وهم يسعون أيضا لإحباط مخططات التنمية في الدولة.
Advertisements
المزيد عن: كاس الامم افريقية العريش الإرهاب
- محمد زكي: الشعب لديه ثقة في قواته الأمنية (فيديو)
- فاروق المقرحي: هذا هو سبب استمرار ظاهرة توظيف الأموال
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: صوت مصر مسموع جدا في الأمم المتحدة
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: "الإخوان" تسعى لقتل فرحة المصريين بالأعياد
- نور الدين: الهجوم الإرهاب على كمين العريش محاولة لتقزيم دور مصر
- خبير أمني: يجب على المواطنين إمداد أجهزة الأمن بالمعلومات
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق رصاصة على إسرائيل
- محمد زكي: شهداء كمين العريش أحبطوا عملية تشبه حادثة مسجد الروضة
- خبير أمني: أبطال كمين العريش أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى بالتزامن مع العيد
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: هناك انكماش في وضع التنظيمات الإرهابية بمصر