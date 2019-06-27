صفقة برشلونة الكبري تتبخر على يد السيدة العجوز

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام قد أصبح قريباً من الانتقال إلى يوفنتوس وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.





وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن مفاوضات يوفنتوس مع مينو رايولا وكيل دي ليخت أصبحت إيج ابية ويمكن أن يتم حسم كافة الأمور قريباً.





وأوضح الموقع الإيطالي أن المفاوضات الجارية بين فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، ومينو رايولا، تدور حول الراتب السنوي للمدافع الهولندي.





وكان دي ليخت قد طلب الحصول على مبلغ 12 مليون يورو سنويًا، بينما لكن يوفنتوس لن يقدم أكثر من مبلغ 7.5 مليون يورو.