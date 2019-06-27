مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإرهابيون يصابون بالذعر كلما ازدادت وتيرة التنمية
الخميس 27/يونيو/2019 - 07:32 ص
نعيم يوسف
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قال اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإرهابيون يصابون بالذعر كلما ازدادت وتيرة التنمية في البلاد، لافتا إلى أن الضباط صدقوا ما عاهدوا الله عليه ويدافعون عن الوطن.
وأضاف "الطويل"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أنه يقدم التحية لرجال الشرطة الذين يقاومون كل إرهابي غادر، وهم لديهم روح قتالية عالية للتصدي للإرهابيين.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، أم مصر مستهدفة من دول وليس جماعة إرهابية، وهذه الدول تريد تقويض الوطن، ولابد من تقديم الدعم الشعبي للدولة.
وأضاف "الطويل"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أنه يقدم التحية لرجال الشرطة الذين يقاومون كل إرهابي غادر، وهم لديهم روح قتالية عالية للتصدي للإرهابيين.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، أم مصر مستهدفة من دول وليس جماعة إرهابية، وهذه الدول تريد تقويض الوطن، ولابد من تقديم الدعم الشعبي للدولة.
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