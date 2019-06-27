24 مليون مشاهدة.. يا بتفكر يا بتحس لـ شيرين تواصل حصد الملايين

اقتربت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة شيرين عبد الوهاب من تحقيق 24 مليون مشاهدة بعد مرور شهرين على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".









وقدمت "شيرين"، الأغنية باللهجة اللبنانية لأول مرة، وهي تتر مسلسل "خمسة ونص" للنجمة اللبنانية نادين نجيم والسوري قصي خولي، والذي عرض في الموسم الرمضاني المقبل.









الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيجي حداد.







