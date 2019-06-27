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نيمار يستعد لتوجيه ضربة قاضية لباريس سان جيرمان

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:21 ص
نيمار يستعد لتوجيه ضربة قاضية لباريس سان جيرمان
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محمد أيمن
 
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أمهل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إدارة ناديه من أجل الدخول في إضراب لتسهيل عودته لبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن البرازيلي منح فريقه مهلة حتى يوم الثامن من شهر يوليو المقبل من أجل تسهيل خروجه وعودته إلى الكامب نو من جديد.

ووجه نيمار رسالة مباشرة لرئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي مفادها أنه يريد المغادرة قبل فترة الإعداد التي سيخوضها الفريق الباريسي للموسم الجديد.

ويخطط نيمار إلى اللجوء لسيناريو الإبتعاد عن التدريبات من أجل إرغام إدارة فريقه على تركه يرحل في حالة تعنتها في تعطيل عودته إلى البلوجرانا خلال الصيف الجاري.
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