مصطفى قمر مع أمير كرارة وإيمي سمير غانم في كواليس برنامج سهرانين

أعلن الفنان مصطفى قمر أنه سيحل ضيفًا في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة on e.









ونشر مصطفى صورا تجمعه بـ كرارة والفنانة دنيا سمير غانم من كواليس تصوير الحلقة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وعلق على الصور: "استنوني قريبا مع اخي وصديقي الغالي النجم أمير كرارة في برنامجه"سهرانين" والمفاجأة النجمة القمر اخف دم في مصر إيمي سمير غانم".









وعلى صعيد آخر، يستعد مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد بعد غياب لفترة طويلة عن الوسط الغنائي.



