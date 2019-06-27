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العاهل السعودي وولي عهده يتبرعان بمبلغ 15 مليون ريال لخدمة "فُرِجَت"

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:55 ص
العاهل السعودي وولي عهده يتبرعان بمبلغ 15 مليون ريال لخدمة فُرِجَت
خادم الحرمين وولي العهد السعودي
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أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودى، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ خمسة ملايين ريال، لخدمة "فُرِجَت" في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء أمس، للمرحلة الثانية من خدمة "فُرِجَت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعود ، أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد،على تبرعهما السخي لخدمة "فُرِجَت"، منوهاً بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.
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