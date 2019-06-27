عاجل.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بطريق سفاجا
الخميس 27/يونيو/2019 - 02:12 ص
محمد طه
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أصيب في الساعات الأولى من اليوم الخميس، 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب تروسيكل بطريق سفاجا وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج.
تلقت غرفة إسعاف البحر الأحمر بلاغا يفيد بإصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب تروسيكل بطريق سفاجا وتم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وتم تحويل 3 حالات بإصابات حرجه إلى مستشفى الغردقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
تلقت غرفة إسعاف البحر الأحمر بلاغا يفيد بإصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب تروسيكل بطريق سفاجا وتم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وتم تحويل 3 حالات بإصابات حرجه إلى مستشفى الغردقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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