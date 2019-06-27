عاجل.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بطريق سفاجا



تلقت غرفة إسعاف البحر الأحمر بلاغا يفيد بإصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب تروسيكل بطريق سفاجا وتم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وتم تحويل 3 حالات بإصابات حرجه إلى مستشفى الغردقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

أصيب في الساعات الأولى من اليوم الخميس، 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب تروسيكل بطريق سفاجا وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج.