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عاجل.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بطريق سفاجا

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:12 ص
عاجل.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بطريق سفاجا
حادث انقلاب - صورة أرشيفية
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محمد طه
 
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أصيب في الساعات الأولى من اليوم الخميس، 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب تروسيكل بطريق سفاجا وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة إسعاف البحر الأحمر بلاغا يفيد بإصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب تروسيكل بطريق سفاجا وتم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وتم تحويل 3 حالات بإصابات حرجه إلى مستشفى الغردقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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