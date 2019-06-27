أول تعليق من أجيري بهد الفوز على الكونغو

قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إنه يهنيء الكونغو على العرض القوي وفي فترات كثيرة كان الضيوف أكثر خلال اللقاء وفي الشوط الثاني ظهر الفريق بتعب شديد مثلما حدث أمام زيمبابوي مؤكدا أنه يبحث عن أسباب هذا التراجع ومحاولة اللعب على نفس استوى خلال ٩٠ دقيقة.





أضاف بأن مصر نجحت في السيطرة والتحكم على مجريات الأمور والفوز في النهاية رغم تراجع الأداء ومصر باتت تمتلك ٦ نقاط في صدارة المجموعة وسيعمل من الآن على التحضير للقاء أوغندا الهام في الجولة الأخيرة.

أجيري شدد على أنه يفكر حاليا في إشراك وجوه جديدة في المباراة المقبلة بعدما ظهر الإرهاق على اللاعبين في آخر مباراتين ولم يحدد الأسماء الاي سيدفع بها في اللقاء الثالث حتى الآن.



حول خطورة الكونغو أكد أن المنافس لم يسجل وهو ما يؤكد تفوق دفاع مصر ومن الطبيعي أن يتعرض الفريق للهجوم والأهم بالنسبة له عدم استقبال الأهداف، ومن الطبيعي أن فريق خسر بهدفين يعنل جاهدا على هز شباك المنزفس والتراجع للخلف من أجل التأمين.



حول قضية عمرو وردة أكد أجيري أن الفريق المصري قوي ولا يقف على لاعب وشيء سيء فقدان لاعب من العائلة والكل كان تركيزه في اللقاء ولعب ٩٠ دقيقة بصورة جدية والمنتخب المصري قوي ولا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، المنتخب سجل هدفين وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر لولا سوء الحظ.



حول تغييراته ومدى الفارق الذي تصنعه تغييراته مؤكدا أنها تصنع الفارق بالفعل، ولا يعلم شيئا عن إمكانية إصدار بيان بشأن وردة من اللاعبين وعودته للمعسكر