"المنصور" توقع إتفاقية شراكة مع SAIC لتجميع MG محليا .. وتطلق سيارتها الكهربائية

ستقوم الشركة بعمليات التجميع المحلي في إحدى المصانع القائمة بالفعل، لحين الإتفاق على إنشاء مصنع خاص بالعلامة في مرحلة لاحقة، كما ستعمل شركة المنصور MG على تجميع طرازين فقط في المرحلة الأولى وتقديمهما للسوق بأسعار منافسة.

شهد قطاع السيارات أكبر حدث من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية ، قامت شركة المنصور MG إحدى مجموعة شركات المنصور جروب للسيارات بتوقيع إتفاقية شراكة مع كبرى الشركات الصينية لصناعة وتجارة السيارات SAIC ، وبموجب الإتفاقية سوف تقوم المنصور MG بتجميع سيارات العلامة البريطانية الأصل العريقة MG في مصر.

" منصور " : الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس مدى إهتمامنا بالعلامة MG وحرصنا على تطوير حجم أعمالها في مصر













وبهذه المناسبة قال محمد منصور لدينا اليوم شراكة جديدة نفخر بها مع أكبر مصنع وشركة لإنتاج وتوزيع السيارات في الصين، وسنعمل من خلالها على سد الفجوة الموجودة لدى المستهلك المصري وسوف نبذل قصارى جهدنا لنجعل" المنصور إم جي " من أكبر شركات السيارات في مصر خلال فترة قصيرة.





وأضاف " منصور": "الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس مدى إهتمام " المنصور جروب للسيارات " بالعلامة البريطانية الأصل MGويعكس مدى إهتمامنا بالإرتقاء بحجم أعمالنا في السوق لخدمة المستهلك المصري.نضع أنفسنا مكان عملائنا وننجز أعمالنا بإخلاص وتفاني وهو ما يؤهلنا إلى تطبيق شعارنا، أنت في أيد أمينة".





وأكد "منصور"، أن الشراكة الجديدة والتجميع المحلي ستوفر 1000 فرصة عمل جديدة ، وستعمل على تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات خلال أعوام قليلة .