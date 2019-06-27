"المنصور" توقع إتفاقية شراكة مع SAIC لتجميع MG محليا .. وتطلق سيارتها الكهربائية
" منصور " :
الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس مدى إهتمامنا بالعلامة MG وحرصنا على تطوير حجم أعمالها في مصر
" خضر " :
السيارة الكهربائية الجديدة نتاج تطور تكنولوجي كبير شهدته MG و SAIC
شهد قطاع السيارات
أكبر حدث من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية ، قامت شركة المنصور MG إحدى مجموعة شركات المنصور جروب للسيارات بتوقيع
إتفاقية شراكة مع كبرى الشركات الصينية لصناعة وتجارة السيارات SAIC ، وبموجب الإتفاقية سوف تقوم المنصور MG بتجميع سيارات العلامة البريطانية الأصل العريقة MG في مصر.
ستقوم الشركة
بعمليات التجميع المحلي في إحدى المصانع القائمة بالفعل، لحين الإتفاق على إنشاء
مصنع خاص بالعلامة في مرحلة لاحقة، كما ستعمل شركة المنصور MG على تجميع طرازين فقط في المرحلة الأولى وتقديمهما
للسوق بأسعار منافسة.
وبهذه المناسبة قال محمد منصور لدينا اليوم شراكة جديدة نفخر بها مع
أكبر مصنع وشركة لإنتاج وتوزيع السيارات في الصين، وسنعمل من خلالها على سد الفجوة
الموجودة لدى المستهلك المصري وسوف نبذل قصارى جهدنا لنجعل" المنصور إم جي
" من أكبر شركات السيارات في مصر خلال فترة قصيرة.
وأضاف "
منصور": "الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس مدى إهتمام " المنصور جروب
للسيارات " بالعلامة البريطانية الأصل MGويعكس مدى إهتمامنا بالإرتقاء بحجم أعمالنا
في السوق لخدمة المستهلك المصري.نضع أنفسنا مكان عملائنا وننجز أعمالنا بإخلاص
وتفاني وهو ما يؤهلنا إلى تطبيق شعارنا، أنت في أيد أمينة".
وأكد "منصور"، أن الشراكة الجديدة والتجميع المحلي ستوفر 1000 فرصة عمل جديدة ، وستعمل على
تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات خلال أعوام قليلة .
ومن جانبه قال
عادل خضر – العضو المنتدب لمجموعة المنصور للسيارات:لقد نجحنا في جذب اكثر من2000
عميل جديد خلال فترة بسيطة، ونسعى إلى المزيد من خلال الإستمرار في تقديم ما هو
أفضل للمستهلك المصري ، واليوم فإننا نقدم
لكم السيارة الكهربائية الجديدة MG EZS وهي تعبر عن قمة
التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه MG و SAIC في صناعة السيارات الكهربائية ، فالسيارة
الجديدة يمكنها قطع مسافة 335 كم بالشحنة الواحدة والتي تستغرق نحو 30 دقيقة .
ولقد تم بناء
السيارة الجديدة MG EZS بإستخدام مكونات من
كبرى شركات العالم مثل " بوش " و " ساندن " وهو ما يجعلها
منافس قوي للسيارات الأوروبية .
وأكد العضو
المنتدب للمنصور جروب للسيارات على حرص المنصور MG على تقديم السيارة خلال شهور قليلة إلى المستهلك
المصري بسعر منافس ، مع تقديم شاحن " سريع " مجانا مع كل سيارة ليتمكن
عملائنا من شحن سياراتهم بأنفسهم في المنزل خلال 30 دقيقة فقط .
ولقد أقيم الحفل فى السابع عشر من يونيو 2019 في مقر MG الرئيسى الجديد الذي تم افتتاحه في مدينة السادس من أكتوبر.
ولقد شهد حفل توقيع إتفاقية الشراكة قيادات شركة المنصور جروب للسيارات يترأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد لطفي منصور –وعضو مجلس الإدارة ياسين منصور –وعضو مجلس الإدارة راوية منصور.
و لفيف من الوزراء والمسئولين منهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كما حضر المهندس عادل خضر – العضو المنتدب لشركة المنصور جروب للسيارات، وأنكوش أرورا مدير العمليات بشركة المنصور جروب للسيارات، ولطفي منصور مدير عام شركة المنصور.MG
ومن الجانب الصيني حضر كلا من السيد يينيونغ عمدة شنجهاى، وتشنهونغ رئيس مجلس إدارة شركة سايك المالكة لشركة ام جى و السيد هانبن -مستشاروزيرالاقتصاد والتجارة، وسفيرجمهورية الصين الشعبية في مصروعدد من مسئولى السفارة والحكومة الصينية.
- 400 مليون جنيه حجم الاستثمارات المصرية لإطلاق العلامة التجارية البريطانية "MG"
- "المنصور" يدفع بـ 3 طرازات من "إم جي" في أوتوماك فورميلا
- إم جي تقدم "eZS" الجديدة أولى سياراتها الكهربائية في معرض جوانجزو 2018 (فيديو)
- مبيعات "MG" تتخطى الـ3.700 سيارة بعد أشهر على عودتها إلى مصر
- MG 6.. الجديدة كلياً تنضم لأسطول سيارات MG في مصر
- "المنصور" تعلن: نخفض اسعارنا لنجعلك في المقدمة .. الآن سعر الصرف لصالح العملاء
- وزير التجارة يعلن بدء شراكة مصرية صينية لانتاج طراز جديد من سيارات MG بمصر
- بعد غياب 62 عامًا.. صناعة السيارات تعيد أمجادها بإنتاج سيارات MG بمصر