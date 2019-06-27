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هاني عازر: مصر لا تنسى أبنائها.. وسعيد بتكريم بلادي

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:48 ص
هاني عازر: مصر لا تنسى أبنائها.. وسعيد بتكريم بلادي
المهندس هاني عازر
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داليا الحسين
 
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قال المهندس هاني عازر، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخبير الأنفاق العالمي، إنه سعيد بوجود أبناء مصر في ألمانيا، مضيفًا: "أولاد مصر هم أصلي.. وأنا عمري ما أنسى أصلي".

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسيحريص على تكريم أبناء مصر المتميزين في الخارج، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يحصل على تكريم من بلاده، وهو أمر جيد ورسالة إلى كل من يرفع اسم بلده عاليا أن مصر لن تنساه حتى وإن كان في الخارج.

ووجه الشكر للرئيس السيسي، على منحه الفرصة في المساهمة بالمشروعات التنموية القائمة، متابعا: "أنا تحت أمر مصر في أي مشروعات جديدة وياريت يديني الفرصة في كل مشروع".
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