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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عثمان من مسقط رأسه بملوي (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:12 ص
الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عثمان من مسقط رأسه بملوي (صور)
جانب من اللقاء
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هناء البشيرى
 
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شيع الآلاف من أهالي مدينه ملوي، جنوبي المنيا جنازه الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان، والذي استشهد في الهجوم الإرهابي على كمين العريش مساء الثلاثاء، من مسجد الاقطم، الكائن بحي جنوب المدينة، وسط تكثيف أمني من قبل قوات أمن المنيا، على ان يتم العزاء غدا الخميس بدار المناسبات باسيوط حيث زملاءه واصدقاءه واقاربه من أسيوط وملوي.

يذكر أن الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان، من قوات الأمن المركزي دفعة ٢٠١٥ والده اللواء محمد عثمان ينتمي لمركز ملوي بالمنيا ويعيش في اسيوط وزوجته ام الشهيد من مركز منفلوط باسيوط وكان يعمل مساعدا لمدير أمن الاقصر منذ فترة والان يشغل منصب مستشار الامن لشركة مياه اسيوط وابنه قد استشهد خلال هجوم إرهابي على كمين في العريش بشمال سيناء.

وكانت مجموعة من العناصر الإرهابية قد استهدفت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من تلك العناصر انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.
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