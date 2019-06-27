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تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:00 ص
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا فوز محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتحب مصر أمام الكونغو الديمقراطية والتي انتهت منذ قليل بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وقدم تريزيجيه مستوى مميز للغاية في مباراة اليوم، حيث صنع الهدف الثاني لزميله محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وضمن منتخب مصر التأهل لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الأولى بـ6 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني يليه منتخب زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة وحيدة في ظل منتخب الكونغو متذيلا المجموعة بدون أي نقطة.

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