عاجل.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية

تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، سجل هدفي الفراعنة كل من أحمد المحمدي ومحمد صلاح.





وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميا لدور الـ 16 بالبطولة.





وإليكم ترتيب المجموعة الأولى :

1- مصر 6 نقاط

2- أوغندا 4 نقاط

3- زيمبابوي 1 نقطة

4- الكونغو الديمقراطية 0 نقاط





ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.