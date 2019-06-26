عاجل.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:51 م
علاء خليف
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تغلب منتخب مصر على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، سجل هدفي الفراعنة كل من أحمد المحمدي ومحمد صلاح.
وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميا لدور الـ 16 بالبطولة.
وإليكم ترتيب المجموعة الأولى :
1- مصر 6 نقاط
2- أوغندا 4 نقاط
3- زيمبابوي 1 نقطة
4- الكونغو الديمقراطية 0 نقاط
ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.
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