الحكومة اليمنية تشيد بجهود السعودية في القبض على أمير "داعش"
وأكد مجلس الوزراء اليمني، في بيان صادر عن اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، أن العملية النوعية تتويج لجهود جبارة وتضحيات جسيمة من أجل استعادة الدولة اليمنية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وفق "العربية".
وشدد الوزراء اليمني على أن الأولوية القصوى لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والحكومة في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة.
وخلال اجتماعه اليوم، ناقش مجلس الوزراء اليمني، المستجدات والتحديات المترتبة على التصعيد الحوثي بإيعاز من طهران واستمرار إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية على الأهداف المدنية في السعودية وتصعيد القتال في الجبهات الداخلية والتنكيل بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب.
وأشار إلى ضرورة مواجهة ذلك التصعيد والتعامل معه بحزم ومسؤولية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الجانب.
كما جدد إدانته بأشد العبارات لقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتكرار استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 7 مدنيين.
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