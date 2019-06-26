الثاني في أمم إفريقيا .. أحمد المحمدي يسجل خامس أهدافه الدولية مع منتخب مصر

سجل أحمد المحمدي الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي أول أهدافه في بطولة أمم إفريقيا 2019، خلال مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من بطولة امم إفريقيا.

وجاء هدف المحمدي بالدقيقة 25 من زمن اللقاء، بينما تكفل زميله محمد صلاح بتسجيل الهدف الثاني.





ويعتبر هدف المحمدي في شباك الكونغو الديمقراطية الهدف الدولي رقم 5 خلال 85 مباراة دولية مع منتخب مصر، كما أنه الهدف الثاني له في بطولة أمم إفريقيا مع الفراعنة، وكان سجل هدفه الأول في شباك بنين عام 2010.





وجاءت أهداف المحمدي الدولية مع منتخب مصر:

- 2 هدفين في المباريات الودية

- 2 هدفين في بطولة أمم إفريقيا

- 1 هدف في تصفيات أمم إفريقيا