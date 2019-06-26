الثاني في أمم إفريقيا .. أحمد المحمدي يسجل خامس أهدافه الدولية مع منتخب مصر
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:13 م
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
سجل أحمد المحمدي الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي أول أهدافه في بطولة أمم إفريقيا 2019، خلال مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من بطولة امم إفريقيا.
وجاء هدف المحمدي بالدقيقة 25 من زمن اللقاء، بينما تكفل زميله محمد صلاح بتسجيل الهدف الثاني.
ويعتبر هدف المحمدي في شباك الكونغو الديمقراطية الهدف الدولي رقم 5 خلال 85 مباراة دولية مع منتخب مصر، كما أنه الهدف الثاني له في بطولة أمم إفريقيا مع الفراعنة، وكان سجل هدفه الأول في شباك بنين عام 2010.
وجاءت أهداف المحمدي الدولية مع منتخب مصر:
- 2 هدفين في المباريات الودية
- 2 هدفين في بطولة أمم إفريقيا
- 1 هدف في تصفيات أمم إفريقيا
Advertisements
المزيد عن: هدف صلاح هدف المحمدي منتخب مصر احمد المحمدي
- أحمد المحمدي يعود للتهديف مع منتخب مصر بعد غياب 6 سنوات
- أبرزها "صلاح" الهداف التاريخي.. أرقام قياسية حققها نجوم منتخب مصر تحت قيادة "أجيري"
- 15 رقمًا مثيرًا من فوز مصر على تونس في تصفيات أمم إفريقيا
- بعد خسارته أمام نيجيريا.. ماذا قدم "أجيري" في 237 يومًا مع منتخب مصر؟ (أرقام)
- 12 رقمًا تحقق بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاح الأمم الإفريقية
- 10 حقائق مثيرة عن تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية
- من هو العجوز "مايكل بوتي" هداف أمم إفريقيا 2019 وصاحب أسرع أهداف البطولة؟
- محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 40 والثالث في أمم إفريقيا مع منتخب مصر
- بعد هدفه في الكونغو .. محمد صلاح يُعادل رقم 6 هدافين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا
- إنجاز جديد لـ"صلاح".. 3 لاعبين فقط سجلوا 40 هدفاً مع منتخب مصر