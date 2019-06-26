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أحد تجار سوق برقاش عن تعذيب الجمال: "نحتاج إلى ردع"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:12 م
أحد تجار سوق برقاش عن تعذيب الجمال: نحتاج إلى ردع
سوق برقاش
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أمنية فوزي
 
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علق محمد عبد العال، من كبار تجار الجمال في سوق برقاش، على تعذيب الجمال، موضحًا أن الجمل أذكى الحيوانات، وودود وطيب ووفي، والنبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن سبابه.

وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "ناس متخلفة معندهاش ضمير وتحتاج إلى ردع".

وأكد أن ما يحدث في مزاد الجمال بسوق برقاش خالي من الضمير، مستكملًا: "نحتاج إلى ردع، من أمن العقاب أساء الأدب".
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