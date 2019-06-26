نبيل الحلفاوي: هذه توقعاتي لمباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، توقعاته بالنسبة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطي. فى بطولة كاس الأمم الإفريقية والذي يقام حاليًا.





وقال نبيل الحلفاوى : "متفائل بالفوز وتصدر المجموعة إن شاء الله.. خاصة أن مباراة أوغندا وزيمبابوي كان تعادلهما في صالحنا".





وكان كتب "الحلفاوى"فى تغريدة سابقة : "صوتنا اتنبح عن أهمية تواجد كهربا أو رمضان كبديل لتريزيجيه وكذلك صالح كصانع لعب وعبد الله جمعة أهم ظهير أيسر.. بدلا من 3 أسماء لن نستفيد منهم في الدفاع والوسط والهجوم".





وتابع : "لكن خلاص.. ربنا يطرح البركة في الموجودين ويوفقهم ويطلعوا أحسن ما عندهم ويتجاوزا توقعاتنا إن شاء الله".



