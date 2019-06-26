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نبيل الحلفاوي: هذه توقعاتي لمباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:50 م
نبيل الحلفاوي: هذه توقعاتي لمباراة مصر والكونغو في أمم إفريقيا
نبيل الحلفاوي
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، توقعاته بالنسبة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطي. فى بطولة كاس الأمم الإفريقية والذي يقام حاليًا. 

وقال نبيل الحلفاوى : "متفائل بالفوز وتصدر المجموعة إن شاء الله.. خاصة أن مباراة أوغندا وزيمبابوي كان تعادلهما في صالحنا".

وكان كتب "الحلفاوى"فى تغريدة سابقة : "صوتنا اتنبح عن أهمية تواجد كهربا أو رمضان كبديل لتريزيجيه وكذلك صالح كصانع لعب وعبد الله جمعة أهم ظهير أيسر.. بدلا من 3 أسماء لن نستفيد منهم في الدفاع والوسط والهجوم".

وتابع : "لكن خلاص.. ربنا يطرح البركة في الموجودين ويوفقهم ويطلعوا أحسن ما عندهم ويتجاوزا توقعاتنا إن شاء الله".

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