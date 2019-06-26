وكيل الصحة بالجيزة تعتمد نتيجة امتحانات المدارس الثانوية الفنية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:30 م
منى صموئيل
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قامت الدكتورة آمال فوزي، مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، بإرسال أسماء الطلبة الناجحين والمتخلفين عن امتحانات الدور الأول بالمدارس الفنية للتمريض لتعتمدها الدكتورة هناء سرور، وكيل وزاره الصحة بالجيزة، حيث تبين أن أعداد الناجحين بالصف الأول 813 طالبًا من أصل 839 أي بنسبة 97%.
فيما وصلت أعداد الناجحين بالصف الثاني 528 طالبًا من أصل 543 أي بنسبة 97.7، وجاء أعداد الناجحين بالصف الثالث 619 طالبًا من أصل 624 أي بنسبة 99%.
فيما وصلت أعداد الناجحين بالصف الثاني 528 طالبًا من أصل 543 أي بنسبة 97.7، وجاء أعداد الناجحين بالصف الثالث 619 طالبًا من أصل 624 أي بنسبة 99%.
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