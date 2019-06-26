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مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف دلالة اختيار توقيتات العمليات الإرهابية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:24 م
مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف دلالة اختيار توقيتات العمليات الإرهابية
اللواء فاروق المقرحي
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أمنية فوزي
 
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أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن العصابة الإرهابية لا يوجد لديها مخ، ويرتكبون جرائمهم باختيار توقيتات يعتقدون أن الأجهزة الأمنية منشغلين فيها.

وأوضح "المقرحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هذه العصابات تختار توقيتات الاحتفالات والمناسبات العامة والوطنية اعتقادًا منهم أنهم سينالوا من صلابة هذا الشعب.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تسنفر استنفارًا غير عاديًا في الأعياد والمناسبات، متابعًا: "إذا كان لديهم مخ لا يختاروا هذه التوقيتات، ولكن هذا نهجهم منذ 1940".
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