ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فاروق المقرحي: عملية إجهاض خطة الأمل نتيجة جهد 3 أشهر

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:50 م
فاروق المقرحي: عملية إجهاض خطة الأمل نتيجة جهد 3 أشهر
اللواء فاروق المقرحي
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
كشف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل إجهاض "خطة الأمل" الإرهابية، موضحًا أن إجهاض وضربة استباقية قام بها جهاز الأمن الوطني، الجهاز الذي لا ينام الليل.

وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن عملية إجهاض خطة الأمل نتيجة جهد 3 أشهر، متابعًا: "أجهزة الأمن الوطني تبحث في هذا الموضوع منذ خروج أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر لتحريض العناصر الموجودة بالداخل".

وأشار إلى أن أجهزة الأمن الوطني تمكنت من تحديد هذه العناصر بإعداد مسبق.
Advertisements
المزيد عن: خطة أمل اللواء فاروق المقرحي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو