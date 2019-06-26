فاروق المقرحي: عملية إجهاض خطة الأمل نتيجة جهد 3 أشهر

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كشف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل إجهاض "خطة الأمل" الإرهابية، موضحًا أن إجهاض وضربة استباقية قام بها جهاز الأمن الوطني، الجهاز الذي لا ينام الليل.



وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن عملية إجهاض خطة الأمل نتيجة جهد 3 أشهر، متابعًا: "أجهزة الأمن الوطني تبحث في هذا الموضوع منذ خروج أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر لتحريض العناصر الموجودة بالداخل".



وأشار إلى أن أجهزة الأمن الوطني تمكنت من تحديد هذه العناصر بإعداد مسبق.

