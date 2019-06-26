رئيس هوريا الغينى يتابع مباراة نيجيريا وغينيا
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:41 م
محمد الصو
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تواجد انطونيو مامادو سواريه رئيس نادى هوريا الغينى في استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة منتخب بلاده امام نيجيريا المقامه على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لكأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر .
كما يتواجد وفد غينى رفيع المستوى ووفد رفيع المستوى من مسئولي الاتحاد الافريقيى لكرة القدم , كما شهدت مقصورة استاد الإسكندرية الرئيسية حضور نجم الكرة النيجيرية كانو والنجم الغينى تيتى كمارا .
وتضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندى ومدغشقر وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط .
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