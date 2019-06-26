زيدان يدخل في صدام مع بيريز بسبب هذا اللاعب
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:32 م
عمر عبدالعزيز
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مازال نادي ريال مدريد الإسباني يواصل مساعيه مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال الصيف الحالي.
وبحسب ما ذكره "إدورادو أوندا" لبرنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني، فإن المدرب زين الدين زيدان مصمم بشكل كبير لمجيء بوجبا في هذا الصيف، إن لم يأتي فسوف تكون هناك مشكلة.
الجدير بالذكر أن يوجيا قد أعلن خلال الفترة الماضية، أنه عازم على الرحيل عن ملعب أولد ترافورد من أجب خوض تحدي جديد مع نادي آخر، وحاليًا يتنافس ناديي ريال مدريد ويوفنتوس للظفر بخدماته.
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