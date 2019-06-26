زيدان يدخل في صدام مع بيريز بسبب هذا اللاعب

مازال نادي ريال مدريد الإسباني يواصل مساعيه مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال الصيف الحالي.



وبحسب ما ذكره "إدورادو أوندا" لبرنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني، فإن المدرب زين الدين زيدان مصمم بشكل كبير لمجيء بوجبا في هذا الصيف، إن لم يأتي فسوف تكون هناك مشكلة. وبحسب ما ذكره "إدورادو أوندا" لبرنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني، فإن المدرب زين الدين زيدان مصمم بشكل كبير لمجيء بوجبا في هذا الصيف، إن لم يأتي فسوف تكون هناك مشكلة.



