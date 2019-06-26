جامعة المنصورة تنهى استعدادتها لانطلاق القافلة الطبية والبيطرية المتكاملة "جسور الخير4"

أنهت جامعة المنصورة التجهيزات لانطلاق القافلة الطبية والبيطرية المُتكاملة "جسور الخير (4)" والتى تنطلق يوم الأحد المُقبل تحت رعاية اللدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي ستستمر فعالياتها حتى يوم الخميس.

يأتى تنظيم القافلة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية الدور الحيوى للجامعات في خدمة المجتمع، وتبنيًا لخطة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، وفي ضوء سُبل التعاون المُثمر بين جامعة المنصورة وكلًا من محافظة جنوب سيناء ووزارة الصحة، وإيمانًا من جامعة المنصورة بأهمية الدور المجتمعي والمُشاركة المُجتمعية، وحرصًا من الجامعة مُتمثلة في قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع وإفادته بالخبرات الأكاديمية لديها.





وتهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والبيطرية المُتكاملة لأهالي مدينتي طور سيناء، وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، والعديد من المناطق المُحيطة، حيث ستبدأ القافلة أعمالها بمستشفى طور سيناء العام خلال الفترة من 1 – 2 يوليو، وستختتم أعمالها بمستشفي أبو رديس المركزي خلال الفترة من 3 – 4 يوليو 2019م، وستتضمن فعاليات القافلة توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مُختلف التخصصات الطبية (التخدير، الجراحة العامة، جراحة القلب، جراحة المسالك البولية، جراحة اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) وكذلك صرف الدواء بالمجان.



