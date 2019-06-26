بيريز يخطط لإتمام حلم "المليار" هذا الصيف

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى للوصول إلى الرقم مليار في مجموع عمليات بيع اللاعبين، حيث باع ما قيمته 730 مليون يورو حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بعد إنفاقهم لمبلغ 300 مليون يورو هذا الصيف، تم وصف ريال مدريد بنادي الشراء .. هو لقبٌ يريدون التخلص منه بعد إجراء عمليات البيع.



