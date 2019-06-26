ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيريز يخطط لإتمام حلم "المليار" هذا الصيف

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:18 م
بيريز يخطط لإتمام حلم المليار هذا الصيف
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى للوصول إلى الرقم مليار في مجموع عمليات بيع اللاعبين، حيث باع ما قيمته 730 مليون يورو حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بعد إنفاقهم لمبلغ 300 مليون يورو هذا الصيف، تم وصف ريال مدريد بنادي الشراء .. هو لقبٌ يريدون التخلص منه بعد إجراء عمليات البيع.

ومنذ تولي فلورنتينو رئاسة النادي، بلغ مجموع مبيعات ريال مدريد 730 مليون وتأمل الإدارة بالوصول لمبلغ مليار يورو من المبيعات في هذه الصائفة.

حصل الملكي على مبلغ 30 مليون يورو جراء بيع ماركوس يورينتي وينتظرون مبالغ أخرى بعد خروج جاريث بيل، خاميس رودريجيز، ثيو هيرنانديز، دي توماس وماتيو كوفاسيتش.

وقد يصل المجموع إلى 300 مليون يورو وهو ما يعني وصول الفريق لمبلغ مليار يورو من المبيعات.

الجدير بالذكر أن أصعب صفقة ستكون بيل، الذي يحاول المماطلة لعلمه بانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في انجلترا مبكرا (8 أغسطس)، ومن المتوقع أن يباع خاميس لنابولي بسعر جيد بالإضافة إلى ارتفاع سعر سيبايوس بعد عروضه الجيدة في يورو 21، بينما فاسكيز، ناتشو وايسكو قد يتم بيعهم حال وصول عرض لا يمكن رفضه.
Advertisements
المزيد عن: ناتشو لاعبي ريال مدريد فلورنتينو بيريز فاسكيز صفقات ريال مدريد الجديدة ريال مدريد ايسكو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو