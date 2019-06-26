أرامكو السعودية تتحالف مع هيونداي لتطوير تقنيات المستقبل

وقعت شركة هيونداي موتور، مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو العربية السعودية، ترمي إلى وضع إطار عمل لتسريع التوسع في منظومة وقود الهيدروجين في السوقين الكورية والسعودية، فضلاً عن البحث في إمكانية استخدام المواد المتقدمة في مختلف المجالات، التي من أبرزها صناعة السيارات.





ومن المقرّر، بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، أن تعمل هيونداي موتور وأرامكو السعودية على رفع الوعي في المملكة بالمركبات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، والتي تنتجها هيونداي، إضافة إلى التعاون في مجال تزويد السوق الكورية بالهيدروجين وبناء محطات التزوّد بوقود الهيدروجين في كوريا.





ستعمل الشركتان أيضاً على توسيع الاعتماد على المواد غير المعدنية في مجموعة واسعة من مجالات الاستخدام التطبيقية، بما يشمل استخدام ألياف الكربون والبلاستيك المقوى بألياف الكربون، كما ستتعاونان في تطوير تقنيات السيارات المستقبلية.

ويتمتع الهيدروجين حالياً بزخم سياسي وتجاري لم يسبق له مثيل، مع الزيادة السريعة في السياسات المتعلقة بوقود الهيدروجين والمشروعات القائمة عليه حول العالم، وفقاً لتقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة.



