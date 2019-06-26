ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:06 م
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه
وزارة المالية- أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
طرحت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.2 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.736 %، فيما بلغ أعلى عائد 17.8 %، وسجل أقل عائد 17.501 %.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 9.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.324 %، في حين سجل أعلى عائد 17.35 %، وأقل عائد 17.199 %.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.97 %، في حين بلغ أعلى سعر 16%، وأقل سعر 15.93 %.

وطرحت وزارة المالية أذون وسندات الخزانة اليوم بدلاً من الأحد والإثنين المقبلين، نظراً لعطلة 30 يونيو.

Advertisements
المزيد عن: وزارة المالية القيمة الاجمالية اذون خزانة اخبار مصر اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو