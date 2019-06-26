"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:06 م
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طرحت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.2 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.736 %، فيما بلغ أعلى عائد 17.8 %، وسجل أقل عائد 17.501 %.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 9.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.324 %، في حين سجل أعلى عائد 17.35 %، وأقل عائد 17.199 %.
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.97 %، في حين بلغ أعلى سعر 16%، وأقل سعر 15.93 %.
وطرحت وزارة المالية أذون وسندات الخزانة اليوم بدلاً من الأحد والإثنين المقبلين، نظراً لعطلة 30 يونيو.
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