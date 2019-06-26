جربي ماسكات الغليسرين لحماية بشرتك في الصيف

الجليسرين يُعتبر أحد أهم المرطبات التي تحمي البشرة، كما أنه يساعد في الحصول على ملمس ناعم لبشرتِك، وإليكِ ماسكات يمكنك تجربتها للحصول على نتيجة مرضية:





ماسك الغليسرين والعسل والسكر البني لتقشير البشرة





- 2 ملعقة كبيرة غليسرين





- 2 ملعقة كبيرة حليب





- ملعقة كبيرة سكر البني





- نصف ملعقة عسل أبيض





طريقة عمل الماسك





- اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ المبللة، مع فركها بلطف.





- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة على وجهِك.





- اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.





- يمكنكِ تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا فقط، لتقشير البشرة والحصول على ملمس ناعم.









ماسك الغليسرين والليمون لنعومة القدمين





- ملعقة كبيرة غليسرين





- نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون





طريقة عمل الماسك





- اخلطي الغليسرين مع الليمون، وضعي الخليط على بشرة قدميكِ بعد غسلها جيدًا، ثم اتركي الخليط يجف.





- استخدمي قطعة قماش قطنية لإزالة الماسك من دون غسل قدميكِ.





- كرري هذا الخليط أكثر من مرة أسبوعيًّا، لعلاج تشقق القدمين والحصول على بشرة ناعمة.





هذا الخليط يساعدكِ على التخلص من أيّ روائح كريهة، ويفضل قبل عمل الخليط أن تكون قدماكِ منقوعة في الماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح رطبة وتتشرب الماسك جيدًا.