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الحزن يسيطر على جماهير السعودية بعد وفاة لاعب النصر الشاب

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:13 م
الحزن يسيطر على جماهير السعودية بعد وفاة لاعب النصر الشاب
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سيطرت حالة من الحزن الشديد بين الجماهير السعودية عقب وفاة عبد الرحمن الشهراني لاعب خط الوسط نادي النصر السعودي، رفقة أحد أصدقائه في حادث مروري مروع تعرض له الثنائي حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وحسبما ذكر الاعلام السعودي، أن السرعة الزائدة تسببت في تعرض الثنائي الراحل للحادث المروع في منطقة "عسير"، بعد أن انحرفت سيارة باتجاههم، فحاول الشابان تفاديها لكن مركبتهما انقلبت بهما، مما أدى إلى مصرعهما.

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