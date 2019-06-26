"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 45.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة اليوم





سجلت تعاملات المصريين 51.9% من إجمالى التعاملات بالبورصة اليوم الأربعاء ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.6%، والعرب على 2.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 76.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 23.6%.









وأتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بـ 557,37 مليون جنيه بينما إتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقسمة 538,82 مليون جنيه ، و19.5 مليون جنيه علي التوالي.





من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدعومة بمشتريات الأجانب والتي بلغت 557 مليون جنيه ، وذلك بالتزامن مع إرتفاع قيم التداولات لتصل الي مليار جنيه .





وربح رأس المال السوقى نحو 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.4 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 14,006.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 601.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1,534.43 نقط



