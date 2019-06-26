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"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 45.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة اليوم

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:09 م
الأجانب يستحوذون علي نسبة 45.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة اليوم
تعاملات الأجانب
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نيفين سمير
 
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سجلت تعاملات المصريين 51.9% من إجمالى التعاملات بالبورصة اليوم الأربعاء ،  بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.6%، والعرب على 2.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 76.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 23.6%.


وأتجهت تعاملات المستثمرين  الأجانب نحو الشراء بـ 557,37 مليون جنيه بينما إتجهت تعاملات المصريين والعرب  للبيع بقسمة 538,82 مليون جنيه ، و19.5 مليون جنيه علي التوالي.

من جانبه ، إختتمت  البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدعومة بمشتريات الأجانب والتي بلغت 557 مليون جنيه ، وذلك بالتزامن مع إرتفاع قيم التداولات لتصل الي مليار جنيه . 

 وربح  رأس المال السوقى نحو  8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.4  مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 14,006.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 601.8  نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1,534.43  نقط

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