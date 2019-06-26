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راشد الماجد يحيي حفلا غنائيا ضخما فى السعودية.. 4 يوليو المقبل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:11 م
راشد الماجد يحيي حفلا غنائيا ضخما فى السعودية.. 4 يوليو المقبل
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يحيي المطرب راشد الماجد حفل غنائي ضخم في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في السعودية ، و ذلك يوم الخميس 4 يوليو المقبل و الذي يحضره عدد كبير من محبي و عشاقي راشد ، و من المقرر أن يبدأ مساء اليوم الثلاثاء بيع تذاكر الحفل .

يذكر أن راشد الماجد استطاع أن يضع بصمة من ذهب في عالم الموسيقي والغناء حيث قدم عدد من الأعمال الغنائية و من أبرزها " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و " يا قلبي " ، و غيرهم .

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