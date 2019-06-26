السعودية تؤيد أي خطط اقتصادية لازدهار فلسطين
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:59 م
الفجر السعودي
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أيد وزير المالية السعودي محمد الجدعان "ورشة البحرين"، وأي خطة اقتصادية لازدهار الفلسطينيين، كما شدد وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير على "وجوب منح الفرصة لهذه المبادرة".
وقال الجدعان على هامش "الورشة" التي تجري حاليا في المنامة، إن "فلسطين قضية مهمة جدا بالنسبة لنا ونحن داعم كبير منذ عقود" لها.
من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير من داخل أروقة "الورشة" أنه "يجب منح هذه المبادرة فرصة".
ويرى الفلسطينيون أن "مؤتمر البحرين الاقتصادي"، هو "ورشة" سياسية بغطاء اقتصادي هدفها التمهيد لتصفية القضية الفلسطينية، وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لبسط سيطرته على كل الضفة وفتح باب التطبيع بين العرب وإسرائيل.
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