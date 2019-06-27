شجاعة "شرطي" تنقذ أهالي محطة الرمل من كارثة محققة (فيديو وصور)

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أنقذت العناية الإلهية أهالي محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية من كارثة ظهر اليوم الأربعاء، إثر اقتحام سائق سيارة ملاكي إشارة مرور بالمنطقة، ومحاولته دهس رجل مرور والمواطنين الذين تصادف وجودهم في طريق السيارة، ليتمكن في الأخير "شرطي" من توقيف السيارة والقبض على سائقها.



وتعود تفاصيل الواقعة، أثناء ملاحظة أمين شرطة بنقطة محطة الرمل سيارة مسرعة بها شخصين تُثير الذعر بين الأهالي، فسرع الشرطي الى السيارة، وما كان من سائقها إلى إقتحام الإشارة المجاروة لصيدلية خليل ومحاولة دهس رجل المرور بها ومواطنون تصادف وجودهم أمام سيارته.



وتمكن رجل الشرطة من التعلق بباب السيارة الأمامي أثناء سيرها مسرعة، وسط محاولات عديدة من سائقها لإلقائه خارج السيارة للتخلص منه والهرب، الا ان العناية الإلهية أنقذت رجل الشرطة بعد أن إنفجر الإطار الأمامي للسيارة لتتوقف، ويتدخل أهالي محطة الرمل للإمساك بالسائق الذي تم القبض عليه من قبل رجال الشرطة.



وأُصيب أمين شرطة في قدمه أثناء محاولته القبض على سائق السيارة، فيما أصيب رجل مرور في يديه، وتم إلقاء القبض على السائق وإصطحابه إلى قسم شرطة العطارين، والتحفظ على السيارة وتسيير الحركة المرورية بالطريق.