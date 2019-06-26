عمر السعيد يؤكد طرح جزء ثان لـ"زي الشمس"

- "عمرو دياب ليس له دخل في انسحاب كاملة أبو ذكري من المسلسل"

- "99% من الكوميديا على الساحة حاليا استظراف"

- "الكلام المغلوط عن زي الشمس مقصود.. واصحابي كانوا بيشيروا الإشاعات"

- "محمود عبد العزيز أعظم ممثل.. وأحمد مالك فاجئني"

حل الفنان الشاب، عمر السعيد، ضيفا على برنامج "فّول 92.1" المذاع على راديو "إنيرجي" والذي يقدمه باسم كميل. واستقبل الممثل الشاب أسئلة المستمعين عن مسلسل "زي الشمس" الذي أدى فيه دور "حسن".

وقال السعيد إنه وعلى الرغم من قلة عدد المسلسلات في الموسم الرمضاني الماضي، تم ترشيحه من الشركة المنتجة وكاملة أبو ذكري. وأشار الممثل الشاب أن دور حسن هو الدور الثالث له كضابط شرطة في 10 سنوات فقط، حيث أدى دور "عمر" في فيلم واحد صفر، و"وئام" في الحصان الأسود، وأخيرا حسن.

وأعرف السعيد عن أنه لا يخشى أن يتم حصره في هذه الأدوار، وقال: "بالعكس ياريت انحصر في الأدوار دي الفترة الجاية، هعمل مسلسلات كتيرة، وكلبش مكسر الدنيا".

وعلق السعيد على ما تواتر من كلام عن أن مسلسل "زي الشمس" تمت سرقته من مسلسل إيطالي، وقال مازحا: "لو زي مابيقولوا فأنا بعمل دور واحدة ست حامل في القصة الإيطالية، في كمية هزي حصلت عن المسلسل، وده كلام مغلوط لكن مقصود".

ونفى الممثل الشاب أن يكون الفنان عمرو دياب هو السبب وراء الخلاف الذي أدى إلى مغادرة كاملة أبو ذكري العمل. وأردف: "حصلت مشكلة بعد شهر من التصوير بين المنتج محمد مشيش والمخرجة القديرة كاملة أبو ذكري بسبب تفصيلة في الوقت"، وتابع: "يعني اختلفوا على توقيت استلام الحلقات وهكذا".

وأضاف: "مش حقيقي إن عمرو دياب كان عاوز يعمل مزيكا المسلسل، لو المشكلة في المزيكا مظنش أنه كان الأمر يؤدي لانسحاب كاملة أبو ذكري"، وقال ضاحكا: "وبعدين عمرو دياب مش محتاج".

وعن نهاية المسلسل المثيرة للجدل قال السعيد: "الأمر مش أكتر من اللي الناس شافته على الشاشة، والسوشال ميديا 95% منها إشاعات ويتطلب أنك تتحقق من المصدر، أنا صحابي اللي كنت بفطر معاهم ف رمضان كانوا بيعملوا (شير) لإشاعات عن المسلسل ومحدش بيسألني أو يتحقق مني، وكأن اللي بيكتب على السوشال ميديا ده نبي".

وأضاف الممثل الشاب: "لقيت تويته عن حذف مشاهد، إيه الأوفر ده، هو بقي في حد يشيل مشاهد في سنة 2019". وسخر عمر السعيد من إشاعة تداولها البعض بأن الطفل ياسين ابنه.

وأكد عمر السعيد أن هناك جزء ثان لمسلسل "زي الشمس" وقال: "حتى الآن الشركة المنتجة قالت لنا إن هناك جزء ثان لكن لا يوجد عقود أو ورق حتى الآن".

وفي معرض إجابته عن سؤال المذيع باسم كميل عن أصعب مشهد له في المسلسل، قال عمر السعيد "بعض المشاهد اللي كان فيها توتر بيني وبين دينا الشربيني وكل المشاهد مع أحمد مالك".

وتابع: "مشهد المشرحة كان مهم وصعب بس كنت متهيأ له، إنما تمثيل أحمد مالك خضني، وفي أول لقاء به قولتله استني شويه عليا انت بتمثل جامد أوي، أنا انبهرت بالوقوف أمامه وبالفرجة عليه في البيت".

وتحدث عمر السعيد عن طريقته في التحضير للدور وقال: "ليا صاحب ضابط شوفته مرتين وكلمته في التليفون كتير، إنما أنا من أنصار مبدأ إن الممثل بيراقب الشخصيات طول عمره، وعنده مخزون ثقافي، بالإضافة إلى أن دراستي المسرح ساعدتني".

وحكى السعيد عن بداياته وقال إنه كان يتقدم للعديد من اختبارات التمثيل في كل مكان لكن "محدش من المخرجين عبرني" على حد تعبيره، حتى اتصلت به المنتجة نهاد رمزي، ووصلته بالمخرجة كاملة أبو ذكري، وقال السعيد: "كاملة صاحبة فضل عليا كبير في حياتي، وأول ما روحتلها طلبت مني أعمل اختبار لدورين من فيلم واحد صفر، قلت لها واحد كةبفاية ولازم أذاكره مش هعمله دلوقتي، ووافقت واتقبلت في دور الضابط".

وعلى الرغم من شخصيته الكوميدية التي تحدث عنها باسم كميل خلال الحلقة إلا أن تاريخ عمر السعيد الفني يخلوا من أي عمل كوميدي، وفسر الممثل الشاب هذا الأمر بأنه يرى أن 99% من الأعمال الكوميدية على الساحة مجرد "استظراف".

وتابع: "مبحبش أمثل الكوميدي لكن ممكن أعمل دور جد والمشاهد يبتسم فيه، وأعظم فنان بحبه هو الراحل محمود عبد العزيز، بيعرف يعمل ده، وفي الجيل الحالي، بحب كله بس الأكثر، كريم عبد العزيز".

وحكي السعيد المكالمة التي تلقاها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقال: "كنت نايم وكلمتني بوسي شلبي بعد عرض فيلم واحد صحيح في مهرجان دمشق، وقالتلي محمود معاك، اتنفضت لما سمعت صوته ووقفت على السرير مش ع الأرض".

جدير بالذكر أن برنامج "فّول 92.1" يعرض من السبت للأربعاء على مدار ساعتان من الثالثة للخامسة عصرا.