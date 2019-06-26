ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سلطة الذرة بالملفوف.. طريقة التحضير

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:02 م
سلطة الذرة بالملفوف.. طريقة التحضير
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مقادير سلطة الذرة بالملفوف
- ذرة اصفر معلب : علبة 
- الملفوف : 1 حبة (صغيرة مقطع إلى قطع رفيعة) 
- الجزر : 4 حبات (متوسطة الحجم) 
- خيار : 1 حبة (مقطعة دوائر) 
- الثوم : 3 فصوص 
- المايونيز : 3 ملاعق 
- زيت الزيتون : 3 ملاعق 
- عصير الليمون : 1 حبة (الحامض) 

طريقة تحضير سلطة الذرة بالملفوف
1. يبشر الجزر ويخلط مع الملفوف المقطع شرائح ومع حبات الذرة.

2. يهرس الثوم مع المايونيز والليمون.

3. يوضع خليط الثوم والمايونيز فوق الجزر والملفوف والذرة و يخلط.

4. يضاف الخيار الدوائر على الوجه.

5. يصب زيت الزيتون فوق السلطة وتقدم.
Advertisements
المزيد عن: وجبة غذائية وجبة الفطار وجبة الغذاء وجبة العشاء وجبات بسيطة وجبات ماكولات ست البيت رجيم مناسب ربات البيوت انواع الاطعمة امهات الطبخ والمطبخ اكلات للاطفال اكلات شهية اطعمة بسيطة ادوات المطبخ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو