سلطة الذرة بالملفوف.. طريقة التحضير
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:02 م
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مقادير سلطة الذرة بالملفوف
- ذرة اصفر معلب : علبة
- الملفوف : 1 حبة (صغيرة مقطع إلى قطع رفيعة)
- الجزر : 4 حبات (متوسطة الحجم)
- خيار : 1 حبة (مقطعة دوائر)
- الثوم : 3 فصوص
- المايونيز : 3 ملاعق
- زيت الزيتون : 3 ملاعق
- عصير الليمون : 1 حبة (الحامض)
طريقة تحضير سلطة الذرة بالملفوف
1. يبشر الجزر ويخلط مع الملفوف المقطع شرائح ومع حبات الذرة.
2. يهرس الثوم مع المايونيز والليمون.
3. يوضع خليط الثوم والمايونيز فوق الجزر والملفوف والذرة و يخلط.
4. يضاف الخيار الدوائر على الوجه.
5. يصب زيت الزيتون فوق السلطة وتقدم.
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