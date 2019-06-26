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بحضور طلاب "تحيا مصر".. تكريم أحمد سعد في مؤتمر الأكاديمية العالمية لشئون الإعلام (صور)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:57 م
بحضور طلاب تحيا مصر.. تكريم أحمد سعد في مؤتمر الأكاديمية العالمية لشئون الإعلام (صور)
أحمد سعد
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أحمد رمضان متولي
 
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وقع طلاب "تحيا مصر" برتوكول تعاون مع الأكاديمية العالمية للشئون الإعلامية والأكاديمية الأوربية، وذلك بمقر جريدة "الأهرام" بحضور طلاب تحيا مصر ومسئولى الكيان وبحضور العديد من الشخصيات العامة وذوي القدرات الخاصة وأسرهم.

 

وأحيا الحفل الفنان أحمد سعد، وقد تم تكريمه لمشاركته في المؤتمر.

 

جدير بالذكر أن كيان طلاب "تحيا مصر" سيعقد خلال الفترة المقبلة العديد من البروتوكولات التعاونية مع مختلف الوزارات والمؤسسات من ضمنهم وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي.

بحضور طلاب "تحيا مصر".. تكريم أحمد سعد في مؤتمر الأكاديمية العالمية لشئون الإعلام (صور)
بحضور طلاب "تحيا مصر".. تكريم أحمد سعد في مؤتمر الأكاديمية العالمية لشئون الإعلام (صور)
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