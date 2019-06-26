حساب المواطن يوضح كيفية تغيير الأيبان البنكي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:36 م
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قال حساب المواطن يمكن للمواطن السعودي تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب، ثم اختيار بيانات الحساب البنكي .
وأكد حساب المواطن على أن الآيبان مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتمّ صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.
وكان برنامج حساب المواطن، أعلن أمس، صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019).
وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة.
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